إدارة السلامة الوطنية تجبر فورد الأمريكية على استدعاء سياراتها.. تفاصيل

إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة National Highway Traffic Safety Administration شركة فورد ford الأمريكية على استدعاء 3 ملايين سيارة بسبب عيب في الايرباج (الوسائد الهوائية) الأمامية جهة السائق و التي تم تصنيعها من قبل شركة تاكاتا اليابانية. أرغمت





وأوضحت إدارة السلامة الوطنية أن الوسائد الهوائية تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، حيث أعلنت في وقت سابق من يناير الجاري أن حوالي 17 مليون سيارة بها وسائد تاكاتا لم يتم إصلاحها حتي هذة اللحظة ، وتسببت هذه الوسائد في ما لا يقل عن 27 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 400 إصابة تم الإبلاغ عنها تتعلق بالمشكلة و هو رقم ليس بقليل.



السيارات التي سيتم استدعؤها هي ، فورد رينجر وفورد فيوجن و فورد إيدج، و لينكون MKZ، و لينكون MKX، وميركري ميلان، ومازدا B-Series موديلات 2007-2009.





ستطلب إدارة السلامة الوطنية من شركة مازدا MAZDA استدعاء حوالي 5,800 سيارة تم تصميمها وصناعتها بواسطة فورد بسبب الايرباج (الوسائد الهوائية) ، والسيارات التي تم استدعاؤها من موديلات 2006 الي 2012، و هذة الاستدعائات بسبب نفس العيب و هو لخطر تمزق منفاخ الايرباج (الجزء الذي يقوم بضخ الهواء لنفخ الوسادة الهوائية) مما يؤدي إلى إرسال شظايا إلى المقصورة، خصوصا بعد تعرض السيارة للرطوبة العالية مما يعرض حية السائق والركاب للخطر .





وأصبح أمام شركة فورد 30 يومًا لتقديم جدول زمني مقترح لإخطار مالكي السيارات المطلوبة وتصليحها، و ردت شركة فورد ford علي هذا الاستدعاء و قالت ان عدد 3 ملايين سيارة يجب استدعئهم خاضعين أيضًا لاستدعاء تاكاتا السابق للوسائد الهوائية للراكب بتكلفة ستصل إلى 610 ملايين دولار ، ورفضت فورد ford التعليق أكثر.







