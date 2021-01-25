ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إدارة السلامة الوطنية تجبر فورد الأمريكية على استدعاء سياراتها.. تفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:53 ص
فورد ford
فورد ford
Advertisements
اشرف عطية
أرغمت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة National Highway Traffic Safety Administration شركة فورد ford الأمريكية على استدعاء 3 ملايين سيارة بسبب عيب في الايرباج (الوسائد الهوائية) الأمامية جهة السائق و التي تم تصنيعها من قبل شركة تاكاتا اليابانية.

وأوضحت إدارة السلامة الوطنية أن الوسائد الهوائية تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، حيث أعلنت في وقت سابق من يناير الجاري أن حوالي 17 مليون سيارة بها وسائد تاكاتا لم يتم إصلاحها حتي هذة اللحظة ، وتسببت هذه الوسائد في ما لا يقل عن 27 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 400 إصابة تم الإبلاغ عنها تتعلق بالمشكلة و هو رقم ليس بقليل.

السيارات التي سيتم استدعؤها هي ، فورد رينجر وفورد فيوجن و فورد إيدج، و لينكون MKZ، و لينكون MKX، وميركري ميلان، ومازدا B-Series موديلات 2007-2009.

ستطلب إدارة السلامة الوطنية من شركة مازدا MAZDA استدعاء حوالي 5,800 سيارة تم تصميمها وصناعتها بواسطة فورد بسبب  الايرباج (الوسائد الهوائية)، والسيارات التي تم استدعاؤها من موديلات 2006 الي 2012، و هذة الاستدعائات بسبب نفس العيب و هو لخطر تمزق منفاخ الايرباج (الجزء الذي يقوم بضخ الهواء لنفخ الوسادة الهوائية) مما يؤدي إلى إرسال شظايا إلى المقصورة، خصوصا بعد تعرض السيارة للرطوبة العالية مما يعرض حية السائق والركاب للخطر .

وأصبح أمام شركة فورد 30 يومًا لتقديم جدول زمني مقترح لإخطار مالكي السيارات المطلوبة وتصليحها، وردت شركة فورد ford علي هذا الاستدعاء و قالت ان عدد 3 ملايين سيارة يجب استدعئهم خاضعين أيضًا لاستدعاء تاكاتا السابق للوسائد الهوائية للراكب بتكلفة ستصل إلى 610 ملايين دولار، ورفضت فورد ford  التعليق أكثر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب إضاءة لمبة "الإيرباج" في السيارة

سحب 7 ملايين سيارة من جنرال موتورز بسبب الوسائد الهوائية

بعد فورد ولينكون فولكس فاجن توقف إنتاج volkswagen passat.. صور

لينكون تطرح تحديثا جديدا للسيارة نافيجيتور 2022 Lincoln navigator.. صور

لأول مرة جنرال موتورز تصنع سيارة كروس أوفر لهولندا

فورد تسحب 3 ملايين سيارة بسبب عيوب الأمان

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الاثنين

أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

مش ترقيات وحوافز بس.. التعليم: سعينا لتشديد عقوبات التعدي على المعلمين لحفظ كرامتهم

الأبوة مش سوشيال ميديا .. طليقة خالد عليش تنتقده بشدة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت