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سيارات

انزعاج في شركة فورد بعد تسريب موديلاتها على مواقع التواصل

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:24 ص
فورد
فورد
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أماني نوار
تعرضت  شركة فورد الأمريكية، لمشكلة كبيرة بعد تسريب موديلاتها قبل الموعد المحدد لذلك ، مما احرج فورد ،وتشمل تلك الموديلات هي برونكو وبرونكو سبورت ، والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها في 13 يوليو القادم

 وأبدت فورد انزعاجها من هذه الاتجاه ، وقدمت مذكرة تدعو لعدم تسريب الصور أو التفاصيل حول المنتجات القادمة ،وقالت فورد في المذكرة ان الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التسريبات الصادرة عن أعضاء الفريق ، وانها بحاجة إلى جميع موظفي الموردين لاعتماد نهج مماثل فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات فورد السرية.

وعلى مايبدو أن الموردين هم المسؤولين عن تلك التسريبات ، ووفقا للمذكرة المقدمة ، فقد تم توجيه تهديد لنائب رئيس فورد للمشتريات العالمية للسلع والمساعدة الفنية للموردين ، جوناثان جينينجز .

وأشار إلى أن الموردين قد يواجهون تداعيات تجارية وحتى إجراءات استرداد للأضرار المرتبطة بالتسريبات التي يسببها أو يتم تمكينها من قبل الموردين ، ومن المعروف أن فورد على وشك تصنيع موديل موستنج الكهربائي ، سيتم الإعلان عن السيارة اغسطس المقبل .

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