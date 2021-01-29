لأول مرة.. فورد تصنع موديل موستنج في الصين

تنوي فورد الامريكية تصنيع سيارة موستانج لأول مرة في الصين، لجذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.



ومن المفترض ان يتم طرح السيارة مؤخر في الولايات المتحدة ، ومتاحة في الأسواق الصينية أيضا في وقت لاحق من العام الجاري، سعيا منها للاستحواذ على السوق الصيني خلال الفترة القادمة ,



ومن المعروف أن شركات التصنيع تتسابق على الاستحواذ على حصة مناسبة تتعلق بالسيارات الكهربائية، في إطار سعيها للتحول نحو تقليل انبعاثات الكربون ومنع حدوث أزمة مناخية .



ومن المفترض أن يكون سعر السيارة 49.7 ألف دولار في الولايات المتحدة ، ولكن لم تحدد الشركة حتى الأن كم سيكون سعرها في الخارج

ومن المعروف أن مبيعات فورد الأمريكية زادت في الصين بنسبة 6.1 % ولكنها لاتزال بعيدة عن المبيعات التي حققتها فورد في عام 2016 .



ومن المفترض أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بشكل كبير، لبيع ما يقرب من 5 مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2025 .



