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سيارات

لأول مرة.. فورد تصنع موديل موستنج في الصين

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:00 م
فورد
فورد
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أماني نوار
تنوي فورد الامريكية تصنيع سيارة موستانج لأول مرة في الصين، لجذب المزيد من المستهلكين الصينيين ، وإنعاش الطلب على سياراتها ، وفقا لما جاء في الشركة الامريكية ببيان لها.

ومن المفترض ان يتم طرح السيارة مؤخر في الولايات المتحدة ، ومتاحة في الأسواق الصينية أيضا في وقت لاحق من العام الجاري، سعيا منها للاستحواذ على السوق الصيني خلال الفترة القادمة ,

ومن المعروف أن شركات التصنيع تتسابق على الاستحواذ على حصة مناسبة تتعلق بالسيارات الكهربائية، في إطار سعيها للتحول نحو تقليل انبعاثات الكربون ومنع حدوث أزمة مناخية .

ومن المفترض أن يكون سعر السيارة 49.7 ألف دولار في الولايات المتحدة ، ولكن لم تحدد الشركة حتى الأن كم سيكون سعرها في الخارج
ومن المعروف أن مبيعات فورد الأمريكية زادت في الصين بنسبة 6.1 % ولكنها لاتزال بعيدة عن المبيعات التي حققتها فورد في عام 2016 .

ومن المفترض أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بشكل كبير، لبيع ما يقرب من 5 مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2025 .

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