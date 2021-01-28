رئيس تصاميم سيارات فورد يستقيل من منصبه "تفاصيل"

موراي كالوم مصمم السيارات الشهير، والذي يعمل حاليا رئيس تصاميم شركة فورد الأمريكية ، أن يتقاعد عن منصبه في فورد ، وسيغادر الشركة في 1 مايو من العام الجاري 2021 . قرر





بالطبع لن يظل هذا المنصب الهام فارغ، لذلك سيعين أنتوني لو رئيس تصاميم شركة فورد الأمريكية في 1 أبريل 2021 , و هو حاليا و حتي هذة اللحظة يشغل منصب نائب رئيس قسم التصميم الخارجي في شركة رينو الفرنسية .





بدأ أنتوني لو مسيرته المهنية في شركة لوتس، وانتقل إلى شركة أودي في عام 1990 وهو من قام بتصميم سيارة أودي Avus الاختبارية أثناء عمله في اودي، ثم انتقل بعدها إلى مرسيدس بنز الألمانية في عام 1993، و بعدها انتقل الي ساب في عام 2000، وظل يعمل مع رينو منذ 2010 .





أما موراي كالوم فقد أمضى حوالي 38 عامًا في تصميم السيارات، وبدأ مهمته في كرايسلر بالمملكة المتحدة وفي عام 1988 أصبح مصممًا استشاريًا في استوديو التصميم غيا المملوك لفورد، وفي 1995 انتقل للعمل في فورد، حيث شارك في تطوير الجيل الرابع من فورد توروس.



