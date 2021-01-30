رغم اختلاف الدراسة.. طلاب بجامعة كفر الشيخ يعشقون الفن والرسم بالألوان الطبيعية.. فيديو وصور

تحظى جامعة كفر الشيخ بوجود طلاب كثيرين أنعم الله عليهم بالمواهب المتعددة، فمنهم من يعشق الفن والرسم والتصوير، ومن بين هذه المواهب، طلاب يعشقون الرسم رغم اختلاف دراستهم العلمية، والأكاديمية، مؤكدين أن الفن والرسم لايقتصر فقط على طلاب الفنون الجميلة والتربية النوعية.





ففي كلية الآداب، نجد أن فيروز أحمد فيود، الطالبة بالفرقة الثانية بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، وهبها الله موهبة الرسم في سن مبكرة، واكتشفت أسرتها ومعلموها في المدرسة تميزها وإجادتها للرسم في الصف الثالث الابتدائي، وهي طفلة صغيرة، لتفوق على زملائها في الفصل والمدرسة في الرسم وإبداعها في رسم الشخصيات .





حظيت الفنانة التشكيلية، الطالبة فيروز أحمد فيود، باهتمام من أسرتها، من خلال تشجيعها وتحفيزها على صقل موهبتها، وبالرغم من تفوقها في مجال الرسم، إلا أن التحقت بكلية الآداب، لكنها لم تنقطع عن الفرشاة والألوان وممارسة نشاط الرسم بصفة مستمرة، والتفوق في الدراسة أيضًا، من خلال التوازن بين الدراسة والموهبة.





تحكي فيروز فيود، في تصريحات لـ"صدى البلد"،عن بدء اكتشاف موهبتها، قائلة، بدأت موهبتي مع الرسم في الصف الثالث الابتدائي حتى وصلت إلى هذا المستوى المتقدم بفضل الله في الرسم ومازلت أطور من نفسي، مضيفة "ماما وبابا وأخواتي ديمًا كانوا بيشجعوني وبيحمسوني إني أرسم و أشارك في أكثر من معرض".





وعن أمنيتها، فالت الفنانة التشكيلية، فيروز فيود، نفسي أشارك في معارض كثيرة وأتعرف على فنانين كبار لحد ما يوصل رسمي لأكبر عدد من الناس"، موجهة الشكر والتقدير لإدارة الكلية والجامعة وأساتذتها على تشجيعها على مواصلة تفوقها في مجال الرسم.





ولم يختلف الأمر كثيرًا، فقد عشقت الفرشاة والألوان منذ نعومة أظافرها، وهي طفلة، وبدأت موهبتها في الرسم والتلوين تظهر مبكرًا وهي تلميذة بالمرحلة الابتدائية، فاهتمت بها أسرتها لصقل موهبتها وإحضار أدوات الرسم اللازمة لها حتى نبغت وتفوقت في مجال الرسم، وكذلك في كتابة الشعر، وشاركت في العديد من مسابقات الشعر والرسم.





الفنانة التشكيلية آمال عبد الحميد الشاعر، من إحدى قرى مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، وطالبة بالفرقة الثانية بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بين زملائها وأصدقائها بأنه فنانة لعشقها وتميزها في الرسم، وخاصة رسم الشخصيات بدقة متناهية تبرز موهبتها الفذة في الرسم والتلوين.





شاركت مؤخرًا، في معرض الفنون والرسم بكلية الآداب، بالعديد من اللوحات الفنية المُبدعة التي يظهر فيها تناسق الألوان، من بينها لوحة "بورتريه" للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، ونجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، وذلك باستخدام الفحم، ورسومات أخرى بالألوان الزيتية.





وعن بدايتها مع الرسم والفن، تقول الطالبة آمال الشاعر، لـ"صدى البلد"، أعشق الرسم منذ صغري، وأحظى بتشجيع كبير من إدارة الكلية هنا لأنهم يعطوننا مساحة كبيرة لممارسة الهوايات والأنشطة الفنية المختلفة، مشيرة إلى أنها تقوم بتنمية موهبتها في الرسم والشعر بصفة مستمرة، وأنها تقوم بممارسة نشاط الرسم والتلوين وتحظى بتشجيع من أسرتها لهذه الموهبة.





وأضافت، الشاعر، أنها شاركت خلال العام الجامعي الماضي في مسابقة الرسم بالجامعة، وأنها حصلت على المركز الأول في الكلية، وتم تصعيدها من إدارة الكلية إلى المسابقة العامة على مستوى كليات الجامعة، مضيفة أنها سوف تستمر في الرسم عق تخرجها في الكلية لأنها تعشق هواية الرسم والشعر.



