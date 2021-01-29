جامعة كفر الشيخ تتقدم 213 مركزا عالميا بتصنيف ويبوميتركس الإسباني

تقدمت جامعة كفر الشيخ 213 مركزًا في الترتيب العالمي لتصنيف ويبوميتركس الإسباني للجامعات Ranking Web of Universities عن العام الماضي "إصدار يوليو 2020"م، وارتفع ترتيبها إلى 1893 مقارنة بترتيبها لعام 2106 الماضي وذلك بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021م.





أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى ارتفاع ترتيب الجامعة إلى 1893 مقارنة بترتيبها 2106 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021 م.





وأضاف أن الجامعة حصلت وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف على المركز 13 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 40 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربي، والمركز 39 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة إفريقيا .





وأشار إلى قيام التصنيف هذا العام بتحديث معايير التقييم واعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية: Visibility/ Web contents impact) (50%)) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، وTransparency/ Openness) (10%)) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم ( (Top cited researchers، و(Excellence (40% ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.





يذكر أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإليكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بأسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC) .