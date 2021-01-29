مصرية.. ننشر صورة البطاقة الشخصية للمهندسة ضحية نجل رجل أعمال بالغردقة

حصل "صدى البلد" على صورة البطاقة الشخصية للمهندسة «ماري إسكندر»، ضحية نجل رجل أعمال، بعد أن صدمها بسيارته، حيث كان يسير عكس الاتجاه، ويقود بسرعة جنونية، تحت تأثير المخدرات، على طريق سهل حشيش الخارجي، وأكدت مصادر أنها لا تحمل أى جنسية أخرى سوى المصرية.

ومن المرتقب أن ينظر فى استئناف المتهم على قرار الحبس الاحتياطى، غدا، امام قاضى المعارضات بمحكمة البحر الاحمر .

وأكدت مصادر مطلعة، أن سائق السيارة الاجرة التى كانت تقل المهندسة ، «ماري إسكندر»، تنازل عن حقوقه وتصالح، بينما رفضت عائلة المهندسة المتوفاة التنازل أو التصالح رغم شتى المحاولات ، وذلك طبقا لما أكدتة بعض المصادر، لافتة إلى أنهم مصرون على استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة.

وفي ذات السياق، قرر قاضى المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس المتهم، ابن رجل الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في مصرع مهندسة بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء عودتها من عملها إلى مقر إقامتها، ما تسبب فى وفاتها.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.

وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم، تبين أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة جنونية، تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعي «ماري إسكندر»، وإصابة سائق يعمل بإحدى شركات الليموزين أثناء توصيلها بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات