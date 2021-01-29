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محافظات

رغم تنازل السائق.. أسرة مهندسة الغردقة ضحية ابن رجل الأعمال ترفض الصلح

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:02 م
.أسرة مهندسة الغردقة
.أسرة مهندسة الغردقة ضحية ابن رجل الأعمال ترفض الصلح
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إبراهيم جادالله

حالة من الجدل الواسعة يشهدها الشارع فى الغردقة فى الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«وفاة مهندسة الغردقة» التى راح ضحيتها مهندسة تُدعي «ماري إسكندر»، وإصابة سائق بإحدى شركات النقل الداخلي بطريق سهل حشيش، جنوبي مدينة الغردقة، وهو الحادث المتهم فيه ابن رجل اعمال شهير، الذي يمتلك مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية كبرى بالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

 

وأكدت مصادر مطلعة، أن سائق السيارة الاجرة التى كانت تقل المهندسة ، «ماري إسكندر»، تنازل عن حقوقه وتصالح ، بينما رفضت عائلة المهندسة المتوفاة التنازل أو التصالح رغم شتى المحاولات ، وذلك طبقا لما أكدته بعض المصادر، لافتة إلى أنهم مصرون على استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة.

 

وفي ذات السياق، قرر قاضى المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس المتهم، ابن رجل الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في مصرع مهندسة بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء عودتها من عملها إلى مقر إقامتها، ما تسبب فى وفاتها.

 

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.

 

وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم، تبين أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة جنونية، تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعي «ماري إسكندر»، وإصابة سائق يعمل بإحدى شركات الليموزين أثناء توصيلها بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

رغم تنازل السائق.. أسرة مهندسة الغردقة ضحية ابن رجل الأعمال ترفض الصلح
رغم تنازل السائق.. أسرة مهندسة الغردقة ضحية ابن رجل الأعمال ترفض الصلح
رغم تنازل السائق.. أسرة مهندسة الغردقة ضحية ابن رجل الأعمال ترفض الصلح
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