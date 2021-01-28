وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

قررت النيابة العامة تجديد حبس نجل رجل أعمال شهير بالغردقة بتهمة القتل الخطأ وذلك بعد تورطه في حادث عنيف أدى إلى مصرع مهندسة ديكور في طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة، وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.

وأوضح مصدر أن بداية الواقعة كانت عندما سافرت المهندسة "ماري إسكندر"، إلى الجونة بالغردقة لتنفيذ أعمال خاصة بها في مجال تخصصها وكان من المقرر أن تعود إلى القاهرة السبت الماضي لكنها لم تعد نتيحة تعرضها لحادث تصادم عنيف.

أوضح المصدر أن الفتاة لقيت مصرعها على الفور، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل الأعمال الشهير وصاحب منتجعات شهيرة بالغردقة، حيث دلت التحريات أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه في طريق سهل حشيش.

أشار المصدر إلى أنه تحرر محضر بالواقعة جنح الغردقة وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وعلق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على أن هذه القضية في يد النيابة العالمة، موضحًا أن مديرية أمن البحر الأحمر تعاملت باحترافية شديدة فى هذا الموضوع، والنيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.

وأضاف أن القانون يطبق على الجميع، معلقًا: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون".

ولفت إلى أنه لم يتلق أى اتصال من أى شخص بخصوص هذه القضية، مؤكدًا لا أحد فوق القانون بمصر وتابع أنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة المهندسة التى توفيت فى الحادث.

وطالب رواد السوشيال ميديا بعدم الحديث بدون علم فى هذا الموضوع، مؤكدًا الموضوع فى النيابة ولا توجد مجاملة لأحد.