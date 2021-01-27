ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:56 م
النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب
Advertisements
إبراهيم جادالله
طالب النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة وزيرة البيئة بسرعة البت والوصول إلى حلول سريعة للمشاكل التى سبق وطرحها على الوزيرة والتي تخص "صيادين البحر الاحمر" واتخاذ القرارات اللازمة لذلك كونه نائب عن محافظة البحر الأحمر، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم .

وقدّم رئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الجهد الواضح في بيان الوزارة الذي عرضته الوزيرة أمام المجلس، والعرض التقديمي الذي قدمته ، والخاص بقانون الإدارة المتكاملة للمخلفات مشيرا الى أنه سيتم مناقشة جميع بنود بيان وزارة البيئة مع كامل أعضاء اللجنة . 

وأوضح عوض الله فى تصريحات صحفية له أن إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة لإبراز الوجه الحضاري لمصر، أصبح أمرا ضروريا ، مشيرا إلى  أن منظومة تدوير المخلفات ستساعد فى تقليل مايدفن في مدافن صحية بيئية ، خاصة وان هناك بعض المخلفات يكون لها مردود سيئ على البيئة على المدى البعيد ، كذلك فان ادخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في إنتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود والاستفادة من ذلك فى العديد من الصناعات.

وقال عوض الله أن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة في سبيل الحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض مشيرا الى أن الاعتمادعلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقة المتولدة من المخلفات هى من مخططات الدولة التى دخلت حيز التنفيذ.

 وأشار عوض الله أن عمليات التنمية يجب أن تكون مستدامة حفاظًا على بيئتنا التى هى حق أصيل للأجيال القادمة لاستغلالها والتمتع بها مشيرالى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطن البسيط ، وأن مصر لديها  الكثير من الثروات الطبيعة بجميع المدن السياحية ويجب الحفاظ عليها ليس فقط من المنطلق البيئى أو كتراث إنساني وإنما من منطلق الحفاظ على الاستثمارات القائمة والواعدة في مجال التنمية السياحية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

7 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.. طاقة النواب تقدم روشتة برلمانية للنهوض بالمنظومة

بقرض 200 مليون دولار من البنك الدولي.. البيئة: بدء مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة العام الجاري

رئيس طاقة النواب: فوائد اقتصادية وبيئية من التوسع في استخدام الغاز الطبيعي

وزيرة البيئة: نسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خدمة المواطنين

ترشيحاتنا

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي في مصدر فيروس كورونا

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

بوتين: الحرب العالمية الثالثة ستقضي على البشرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو