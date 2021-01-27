رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفا

طالب النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الطاقة والبيئة وزيرة البيئة بسرعة البت والوصول إلى حلول سريعة للمشاكل التى سبق وطرحها على الوزيرة والتي تخص "صيادين البحر الاحمر" واتخاذ القرارات اللازمة لذلك كونه نائب عن محافظة البحر الأحمر ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم . الأحمر





وقدّم رئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الجهد الواضح في بيان الوزارة الذي عرضته الوزيرة أمام المجلس، والعرض التقديمي الذي قدمته ، والخاص بقانون الإدارة المتكاملة للمخلفات مشيرا الى أنه سيتم مناقشة جميع بنود بيان وزارة البيئة مع كامل أعضاء اللجنة .





وأوضح عوض الله فى تصريحات صحفية له أن إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمتاحة بالدول المتقدمة لإبراز الوجه الحضاري لمصر، أصبح أمرا ضروريا ، مشيرا إلى أن منظومة تدوير المخلفات ستساعد فى تقليل مايدفن في مدافن صحية بيئية ، خاصة وان هناك بعض المخلفات يكون لها مردود سيئ على البيئة على المدى البعيد ، كذلك فان ادخال مثل هذه التكنولوجيا ستساعد في إنتاج طاقة من مخلفات الفرز والتي يمكن استخدامها كمصدر للوقود والاستفادة من ذلك فى العديد من الصناعات.





وقال عوض الله أن الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة في سبيل الحفاظ على جودة الحياة على كوكب الأرض مشيرا الى أن الاعتمادعلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب الطاقة المتولدة من المخلفات هى من مخططات الدولة التى دخلت حيز التنفيذ.





وأشار عوض الله أن عمليات التنمية يجب أن تكون مستدامة حفاظًا على بيئتنا التى هى حق أصيل للأجيال القادمة لاستغلالها والتمتع بها مشيرالى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطن البسيط ، وأن مصر لديها الكثير من الثروات الطبيعة بجميع المدن السياحية ويجب الحفاظ عليها ليس فقط من المنطلق البيئى أو كتراث إنساني وإنما من منطلق الحفاظ على الاستثمارات القائمة والواعدة في مجال التنمية السياحية.



