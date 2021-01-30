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رياضة

الثقة والهدوء.. رسالة جوزيه لموسيماني ولاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 05:31 ص
البرتغالي مانويل
البرتغالي مانويل جوزيه
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محمد رشاد
وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى موسيماني ولاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

الأهلي يستهل مشواره في كاس العالم للأندية، بمواجهة الدحيل القطري، يوم 4 من شهر فبراير المقبل.

وقال جوزيه خلال تصريحات لقناة "الأهلي": "موسيماني قادر مع الأهلي في كأس العالم للأندية، رسالتي لموسيماني واللاعبين، أن لا يخافون، ولا بد من وجود الثقة والهدوء".

وتابع: "لاعبو الأهلي عليهم مسؤلية كبيرة في البطولة، هم أبطال قارة إفريقيا ، الدحيل ليس أفضل من الأهلي، والأحمر قادر على الفوز ولكن لابد من وجود الثقة".
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