من أمام الأهرامات.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه بـ صورة جديدة من أمام الأهرامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق أحمد فلوكس على الصورة " طلبت من الله أن أرى كل شيء في هذه الحياة فمنحني الله الحياة لأرى كل شيء".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021.



