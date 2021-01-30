الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك استقرارا في الأحوال الجوية بالبلاد اعتبارًا من غد الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير، حيث يكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا.





ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة.



