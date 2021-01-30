الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك استقرارا في الأحوال الجوية بالبلاد اعتبارًا من غد الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 2 فبراير، حيث يكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا.
ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا.
ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوى على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.