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أخبار العالم

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 ص
امطار في السعودية
امطار في السعودية - ارشيفي
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محمود نوفل
أطلق الباحث في الطقس والمناخ السعودي عبد العزيز الحصيني، تحذيرا شديد اللهجة بسبب الطقس، حيث توقع أن تشهد المملكة ابتداءً من اليوم، السبت، موجة برد متوسطة القوة، إلى جانب حالة ممطرة نهاية الأسبوع.  


وقال الحصيني، عبر صفحته على "تويتر"، إن هذه الحالة المناخية يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.


وأضاف أن المملكة تشهد أيضا خلال الأسبوع الجاري عودة الأجواء الباردة على الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى. 
 

ونوه إلى أن معدل مقدار الانخفاض بالحرارة سيكون من 3 إلى 8 درجات مئوية عما سجلته، خاصةً في الشمالية والوسطى.
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