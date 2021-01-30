السعودية تصدر ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

كشفت الجمارك السعودية عن ضوابط استيراد السيارات حيث يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن واقل).





كما بينت ان من ضمن ضوابط الاستيراد ألا يتجاوز موديل شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) عشر سنوات ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية. وفقًا للجمارك السعودية.





ووفقًا للجمارك السعودية، فإن استيراد المركبات يتطلب إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة، ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس بالمملكة، أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.





كما شددت علي ضرورة التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل، ويمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، بحسب الجمارك السعودية.



