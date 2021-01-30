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الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السبت 30/يناير/2021 - 08:42 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات، كما أنه يوجد فرصة كبيرة لسقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى  20

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح الصغرى 11 والعظمى 21

دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21 

السويس الصغرى 10 والعظمى 22 

العريش الصغرى 10 والعظمى 19

رفح الصغرى 9 والعظمى 18

طابا الصغرى 12 والعظمى 12

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23 

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21 

الفيوم الصغرى 8 والعظمى 20 

بنى سويف الصغرى 7 والعظمى 20 

أسيوط الصغرى 6 والعظمى 20

الأقصر الصغرى 9 والعظمى 22 

أسوان الصغر ى 8 والعظمى 23 

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23 

حلايب الصغرى 17 والعظمى 21 

الوادى الجديد الصغرى 4 والعظمى 20 
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