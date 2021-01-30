بتوجيهات من رئيس الدولة.. الإمارات تمنح جنسيتها لهذه الفئة

كشف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد ، عن توجه دولة الإمارات إلى منح جنسيتها لعدد من الفئات الجديدة.





وقال " بن راشد"، عبر "تويتر"، "‏بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".





وأضاف "أن الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".





وأكد "‏سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية".





واختتم قائلا: "إنه تم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميًا".