ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب فنانة لبنانية.. شعبان عبد الرحيم الأكثر بحثا على جوجل

السبت 30/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تصدر الفنان شعبان عبد الرحيم، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة أزمة زواجها منه.

تصريحات منار حمزة
وقالت منار حمزة في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.

وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.

أعمال منار حمزة
يشار الى أن منار حمزة شاركت في ديو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في أغنية " هتجوز لبنانية".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

فيديو جراف.. صدمة تصيب أسرته.. مطربة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

شاهد.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

تأييد حبس مجدي عبد الغني عاما بتهمة امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

بسبب فنانة لبنانية.. شعبان عبد الرحيم الأكثر بحثا على جوجل

احذر منها.. رسالة خبيثة متداولة على واتساب تدمر هاتفك

متى تتوقف عدوى الشخص المصاب بكورونا للمحيطين ؟ .. أستاذ كبد يجيب

دعاء المظلوم على الظالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري