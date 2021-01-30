كمامتك بتساوي سلامتك وما توفره بالمجان لأهالينا

عرض برنامج صباح الورد، تقرير حول عدد من الشباب في محافظة الدقهلية، الذين دشنوا مبادرة بعنوان "كمامتك تساوي سلامتك"، لمواجهة فيروس كورونا على طريقتهم الخاصة.

قال الدكتور محمد ابو العلا، رئيس قسم الادب الشعبي بمركز دراسات الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، إن المبادرة واحدة من المبادرات التي اطلقتها حملة صناع الخير للشباب للخدمة المجتمعية، والمكونة من عدد من اساتذة الجامعات والمهندسين والشباب وغيرهم.

وتابع حمدي، مهندس ميكانيكا، انه احد المتطوعي في المبادرة، في الجزي الخاص بادوات ومستلزمات المستشفيات، وخاصة بما يتعلق بأنابيب الاكسجين وعددهم حوالي 40 انبوبة، الي جانب مولدات اكسجين، وذلك لخدمة اهل البلد، مشيرا ايضا انه تم الاتفاق مع المعامل والتحاليل لتخفيض قيمة التحاليل بحوالي 50%، وذلك للمقتدرين، بينما لغير المقتدرين فتكون التحاليل مجانا تماما.

وأوضح أنه تم وضع ارصدة في الصيدليات المختلفة لتغطي بروتوكولات العلاج للمحتاجين وغير المقتدرين من مصابي كورونا.