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رياضة

بعد رحيل رضا عبدالعال.. تعرف على الجهاز الفني الجديد لفريق طنطا

السبت 30/يناير/2021 - 10:44 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
قرر نادي طنطا تعيين علاء صابر، مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بدلا من رضا عبدالعال، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دوري القسم الثاني.

وخسر فريق طنطا أمام منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مواجهات دوري القسم الثاني .

وحقق رضا عبدالعال مع فريق طنطا فوزا وحيدا وخسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات .

وجاء الجهاز الفني الجديد لفريق طنطا كالتالي :
علاء صابر - مدير فنى 
عصام ابراهيم - مدرب عام 
عادل ماضى - مدرب 
اكرامى صابر - مدرب مساعد 
اسامة ليلة - مدرب حراس

الجهاز الادارى :
ك /جمال بشير - مدير ادارى 
ك/ خالد عبد السلام - ادارى
ك/ محمد العنانى شئون لاعبين 

الجهاز الطبى :
ابراهيم مجد - رئيس الجهاز 
احمد موسى - إصابات 
اكرم مجدى - إصابات

جدول الترتيب
1- بورتو السويس : 23 نقطة
2- الترسانة : 19 نقطة
3- الداخليه : 18
4- منتخب السويس : 17
5- زد اف سي : 15
6- سرس الليان : 15
7- القناة : 14
8- المريخ : 14
9- كوكاكولا : 14
10- بتروجيت : 13
11- السكة الحديد : 12
12- جمهوريه شبين : 12
13- الزرقا : 12
14- النجوم : 11
15- النصر : 9
16- طنطا : 7
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