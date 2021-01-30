تعليم دمياط يستعد للفصل الدراسي الثانى

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن تكثيف المتابعة على مديري الإدارات التعليمية، للتأكد من استعدادات المدارسى للفصل الدراسى الثانى.



وأوضح أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتنفيذ الاجراءات، والتأكد من غلق الكنترولات بمعرفة لجنة الكنترول.





وأشار عادل عثمان، أنه جار توجيه كل التعليمات التى ترد إلى المدارس، بشأن امتحانات نصف العام الدراسى فور صورها للبدء فى تنفيذها و أنه أصدر تعليمات لإدارات الأمن والمتابعة، وتنسيق المتابعة لعمل خطط للمرور على المدارس ليلا، ليبدأ عملها من يوم السبت 30 يناير الحالي، وذلك للحفاظ على المنشآت التعليمية، وترشيد استخدام المرافق.





وأكد عادل عثمان، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت بتشكيل لجان متابعة للمرور على مبانى المدارس والمنشآت التعليمية ليلا، والتأكيد على غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلى.