المتهم بدهس شابين يسلم نفسه للشرطة بدمياط

توجه محمد منير عبد ربه، مالك قائد سيارة نقل (قلاب) والمتهم بدهس شابين مساء أمس بطريق دمياط الجديدة /كفر البطيخ إلى قسم شرطة كفر البطيخ ، لتسليم نفسه لاجهزة الأمنية ومن المقرر عرضة غدا على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.





وقامت والدة الشابين بتوجيه استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط تطالبه بسرعة القاء القبض علي السائق الذى قام بدهس ابنائها علي الطريق العام، واليوم توجه السائق لقسم الشرطة لتسليم نفسه.





كان قد شهد طريق دمياط الجديدة كفر البطيخ مساء أمس حادثًا مأساويًّا عندما دهست سيارة نقل شابين كانا يستقلان دراجة نارية ولاذت بالفرار.





وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف وتم نقل كلٍّ من فاروق فاروق سعيد 19 عامًا وأحمد فاروق سعيد 15 عامًا طالب بالصف الأول الثانوى إلى مستشفى كلية طب الازهر بمدينة دمياط الجديدة ليتلقوا العلاج وهم بحالة خط.





وأكد عبد ربه خلال التحقيقات أنه كان يقود السيارة ومحملة بالرمال وفوجئ بالشابين يستقلان دراجة نارية أمام السيارة.