ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمن العراقي: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر في الرطبة

السبت 30/يناير/2021 - 02:56 م
العراق
العراق
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن تمكن القوات الأمنية من قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير أحد أوكارهم في الرطبة.


وذكرت في بيان لها، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية، تواصل متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق".


وأضاف أن "قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى المسئول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المجرم (مثنى شتران المرعاوي)، كما دمرت وكرًا للارهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".


وتابع البيان: "القوات الأمنية البطلة عازمة على متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا وأنها تواصل العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة