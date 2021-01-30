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أخبار البلد

بعد واقعة البريد..السيسي يطمئن على الرئيس التونسي هاتفيا

السبت 30/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

 من جانبه؛ أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

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