مع إيداعه مصحة نفسية.. السجن عام لمندوب مبيعات بتهمة حيازة قطعة أفيون

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مندوب مبيعات بمركز قنا بالسجن لمدة سنة وإيداعه مصحة لعلاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة، بتهمة حيازته قطعة أفيون.







صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.





تعود أحداث القضيه ليوم ٦ أكتوبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا من مستشفى قنا العام، أنه عقب وصول ر.ي مندوب مبيعات فى حالة غيبوبة، فوجئ الأطباء والممرضات خلال علاجه بوجود قطعة أفيون فى جيبه.

وتبين من تحريات المباحث، أن المتهم مدمن مخدرات وعقب تناوله كمية كبيرة من المخدرات أصيب بغيبوبة، وتم نقلة على إثرها لمستشفى قنا العام، وعثر الأطباء والتمريض على قطعة أفيون كبيرة فى جيبه.







وتحفظت أجهزة الأمن وقتها على المتهم وتم إحالته لمحكمة جنايات قنا التى قضت بحبسه سنه مع إيداعه فى إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.





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