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منوعات

دراسة: كورونا قد يضر بجودة الحيوانات المنوية ويقلل من خصوبة الرجال

السبت 30/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت دراسة جديدة مبنية على أدلة تجريبية أن فيروس كورونا قد يضر بجودة الحيوانات المنوية ويقلل من الخصوبة لدى الرجال.


 أفاد باحثون في دورية ريبرودكشن يوم الجمعة أن المرض الفيروسي، الذي اجتاح العالم وأودى بحياة ما يقرب من 2.2 مليون شخص، يمكن أن يتسبب في زيادة موت خلايا الحيوانات المنوية والالتهابات وما يسمى بالإجهاد التأكسدي.


 وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج تقدم أول دليل تجريبي مباشر على أن الجهاز التناسلي الذكري يمكن استهدافه وإتلافه بواسطة فيروس كورونا.


ومع ذلك ، قال الخبراء الذين علقوا على البحث إن قدرة الفيروس على الإضرار بالخصوبة لدى الرجال لا تزال غير مثبتة.


يسبب كورونا أمراض الجهاز التنفسي ، خاصة عند كبار السن والذين يعانون من مشاكل طبية كامنة.


 وشهد العالم أكثر من 100 مليون حالة مؤكدة منذ ظهور المرض في وسط الصين نهاية عام 2019. ينتقل المرض عبر الرذاذ التنفسي ويهاجم الرئتين والكلى والأمعاء والقلب.


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