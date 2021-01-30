الاتحاد السكندري في مواجهة الجيش بـ أولى مباريات سوبر السلة

يواجه الفريق الاول لنادي للاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش في اولي مباريات دوري السوبر لكرة السلة للموسم الجديد ٢٠٢١





تقام المباراة علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي في السادسة مساء اليوم.





واستطاع الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي نادي دلفى بثلاث اشواط مقابل لا شئ في ختام الدور التمهيدي الثاني للدوري العام الممتاز أ رجال الذي جمع بينهم اليوم علي صالة نادي الاتحاد السكندري.

وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي:-

الشوط الاول لصالح الاتحاد ١٤/٢٥.

الشوط الثاني لصالح الاتحاد ٢٠/٢٥.

الشوط الثالث لصالح الاتحاد ١٦/٢٥.

وبهذه النتيجة يختتم الدور التمهيدي برصيد ٢٤ نقطة من ثماني انتصارات وهزيمتين في المركز الثاني للمجموعة الرابعة ويصعد للادوار النهائية التي تقام بين ١٢ فريق من دورين يتلاقى كل فريقين في لقاءين لقاء ذهاب ولقاء عودة ويبدأ الدور النهائي يوم ٢٢ فبراير القادم ولم يتم تحديد وترتيب الجدول حتى الان.