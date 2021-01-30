ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري في مواجهة الجيش بـ أولى مباريات سوبر السلة

السبت 30/يناير/2021 - 05:49 م
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
يواجه الفريق الاول لنادي للاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش في اولي مباريات دوري السوبر لكرة السلة للموسم الجديد ٢٠٢١ 

تقام المباراة علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي في السادسة مساء اليوم.

واستطاع الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي نادي دلفى بثلاث اشواط مقابل لا شئ في ختام الدور التمهيدي الثاني للدوري العام الممتاز أ رجال الذي جمع بينهم اليوم علي صالة نادي الاتحاد السكندري.
وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي:-
الشوط الاول لصالح الاتحاد ١٤/٢٥.
الشوط الثاني لصالح الاتحاد ٢٠/٢٥.
الشوط الثالث لصالح الاتحاد ١٦/٢٥.
وبهذه النتيجة يختتم الدور التمهيدي برصيد ٢٤ نقطة من ثماني انتصارات وهزيمتين في المركز الثاني للمجموعة الرابعة ويصعد للادوار النهائية التي تقام بين ١٢ فريق من دورين يتلاقى كل فريقين في لقاءين لقاء ذهاب ولقاء عودة ويبدأ الدور النهائي يوم ٢٢ فبراير القادم ولم يتم تحديد وترتيب الجدول حتى الان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تواجه أوغندا في مستهل تصفيات أمم أفريقيا للسلة

استعدادا للموسم الجديد.. ننشر لقاءات وقائمة طائرة الاتحاد السكندري

طائرة الاتحاد 19 سنة يفوز علي دلفي ويحقق بطولة الإسكندرية

طائرة الاتحاد السكندري تنهي الدور الأول بالفوز على 6 أكتوبر

طائرة الاتحاد السكندري تواصل التحليق بالفوز على طنطا

3 مباريات في دوري السوبر لكرة السلة مساء اليوم

ترشيحاتنا

بعد سنوات من الاختفاء .. شاهد أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

موسيماني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

العربية: مصر تتمسك بعقد اتفاق ملزم للجميع بشأن سد النهضة

إحالة هيثم كامل أبو علي لـ محكمة الجنايات بتهمة قتل مي إسكندر

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب مع إنجي كيوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟