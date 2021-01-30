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سيارات

تبدأ بـ 30 سيارة كهربائية .. جنرال موتورز تنهي إنتاج مركبات الوقود بحلول 2035

السبت 30/يناير/2021 - 06:07 م
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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كريم عاطف

أعلنت شركة جنرال موتورز العالمية مؤخرا ، عن اتجاهها الجديد ، وهو ان تكون علامة تُجارية محايدة للكربون تمامًا بحلول 2040 .

وأوضحت شركة جنرال في بيان لها ، ان أولا خطوات هذا الاتجاه هو أن تُصبح تشكيلة طرازاتها خالية من الانبعاثات بالكامل سواءً بأن تعمل بمحركات كهربائية تعمل بالبطاريات أو بالاستعانة بتقنيات أخرى تجعل السيارة عديمة الانبعاثات.

وقالت جيسيكا جيمس، المتحدثة باسم مجموعة جنرال موتورز، أن المجموعة تنوي لأن تُصبح تشكيلتها خالية من الانبعاثات بالكامل بحلول 2035، وتشتمل خطتها جميع الطرازات التي تبيعها.

وأوضحت الشركة ان هذا الاتجاه سيبدأ من خلال اصدار 30 سيارة كهربائية بحلول 2025، لتُصبح 40% من موديلاتها كهربائية بحلول هذا الموعد، كما ستستثمر الشركة 27 مليار دولار في تطوير السيارات الكهربائية والذاتية في الخمس سنوات المقبلة.

وستكون الإنتاج الكهربائي الذى سينتجه الشركة تشتمل على سيارات الكروس أوفر والسيدان والبيك اب والاس يو في، وستتوفر في نطاق سعري متفاوت يتراوح بين موديلات منخفضة السعر مثل شيفروليه بولت EUV إلى سيارات فاخرة مثل كاديلاك سيليستيك.

وتهدف شركة جنرال موتورز الى تضاعف حجم شبكة الشحن الخاصة بها بثلاثة أضعاف بإضافة أكثر من 2,700 محطة شحن سريعة بحلول نهاية عام 2025، وسيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة أيضًا.

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