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فن

من داخل السيارة.. نسرين طافش تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة

السبت 30/يناير/2021 - 06:26 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش في الصورة من سيارتها بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "محبين أغاني التسعينيات التركية". 

يذكر أن أكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لـ"صدي البلد": هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.


المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

من داخل السيارة.. نسرين طافش تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة
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