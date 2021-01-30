رئيس جامعة حلوان : سنقبل العذر الطبى لأى طالب عن الامتحانات بسبب كورونا

اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.
وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد انه فى حال تقديم اى طالب عذر عن الامتحانات بسبب اصابته بكورونا او اى عذر طبى سيتم قبول العذر على الفور ، و لن يحسب العذر رسوبا و لن يتم خصم درجات منه و وسيحتفظ بتقديره و درجاته .
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و نوه الى ان الجامعة حددت ضوابطا لقبول الاعذار الطبية و سيتم النظر و الكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل .
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وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الطلاب سيتم اعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات ب 48 ساعة حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب اغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون اى توتر او قلق .