رئيس جامعة حلوان : سنقبل العذر الطبى لأى طالب عن الامتحانات بسبب كورونا

اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ،

وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.