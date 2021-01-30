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بتكلفة 515 مليار جنيه.. أستاذ إدارة محلية يكشف معلومات هامة عن تطوير الريف المصري

السبت 30/يناير/2021 - 07:20 م
الريف
الريف
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن مشروع تطوير الريف المصري يساهم في تغيير حياة 55 مليون مواطن، حيث أن أولى مراحل المشروع تضم 1500 قرية وتوابعها، لافتا إلى أن المشروع يتكلف 515 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور حمدي عرفة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن عدد القرى الموجودة في مصر حوالي 4726 قرية.

وأشار إلى أنه سيتم التطوير على عدة مراحل، حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات المقبلين.
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