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تاج الدين: مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا غدا.. وليس لهذه الفئة

السبت 30/يناير/2021 - 07:33 م
عوض تاج الدبن
عوض تاج الدبن
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر  بشكل  تدريجي .  

وأضاف   عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تصل غدا 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا لـ مصر ".

 وتابع عوض تاج الدين:"  اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح استرازينيكا مصنعة في الهند ".

 وأكمل عوض تاج الدين :" السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها  بشكل طاريء ".

 وتابع:"  الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على اللقاح".

واضاف:"  لا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا"، مضيفا:" الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح  ولا نعتمد على جهة واحدة ".

 وأكمل عوض تاج الدين :" مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من ادوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الاجهزة والمعدات ".

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