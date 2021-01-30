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تاج الدين: نسعى لإنتاج لقاح كورونا بمصر.. ونأمل فى الوصول إلى زيرو إصابات قريبا

السبت 30/يناير/2021 - 07:45 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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هاني حسين
قال  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن التحور المناعي في الفيروسات أمر طبيعي.

وأضاف   عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نأمل في الوصول إلى  صفر إصابات بفيروس كورونا في مصر ومن الضروري الاستمرار في تطبيق الإجراءات  الاحترازية لتحقيق هذا الأمر قريبا".

واضاف :" نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر من أجل توفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا ".

وتابع عوض تاج الدين:" الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح  ولا نعتمد على جهة واحدة  لتوفير اللقاح للمصريين".

 وأكمل عوض تاج الدين :" نمتلك مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من توفير ادوية ببروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطٍ استراتيجي من الاجهزة والمعدات ".

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