تاج الدين: لدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعي أكثر من احتياجاتنا بالمستشفيات.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن حالات كورونا البسيطة كثيرة وتعالج في المنازل.





وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا المئات من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات أكثر من احتياجاتنا ".





واضاف :" الأعداد المعلنة في بيانات الصحة، التي تم رصدها داخل وزارة الصحة فقط".





وأكمل:" من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واجراءات التباعد الاجتماعي للحفاظ على انخفاض الإصابات".





وتابع عوض تاج الدين :" نمتلك مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من توفير ادوية ببروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطٍ استراتيجي من الاجهزة والمعدات ".