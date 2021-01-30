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فن

محمد هنيدى يهرب من رجل مخيف فى الإنس والنمس .. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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أحمد إبراهيم
طرحت شركة الماسة للإنتاج الفني الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي  تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة. 

وظهر محمد هنيدى فى البرومو وهو يتواجد فى قصر كبير ويسمع أصوات مخيفة، ثم يلتقي شخصا وجهه مخيف ويسأله إذا كان "زومبي" ثم يركض مسرعا هربا منه.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.


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