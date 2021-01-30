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أخبار العالم

السعودية: سقوط مقذوف عسكري قرب مستشفى في جازان

السبت 30/يناير/2021 - 08:33 م
السعودية: سقوط مقذوف
السعودية: سقوط مقذوف عسكري حوثي قرب مستشفى في جازان
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قسم الخارجي
أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلفته ميليشيات الحوثي  بالقرب من مستشفى الحرث العام في جازان.

وأفاد العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في جازان بورود بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه بعد وصول الخبراء للموقع يبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار ، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

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