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رياضة

تفاصيل عرض الوداد المغربي الجديد لاستعارة أوناجم من الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 08:55 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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يسرى غازى
كشف الإعلامى خالد الغندور تفاصيل العرض الجديد الذى تقدم به نادى الوداد البيضاوى المغربي لإستعارة محمد أوناجم لاعب نادى الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى.

وقال خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الوداد يقدم عرضا جديدا للزمالك بقيمة ١٠٠ الف دولار بجانب تنازل اوناجم عن ١٣٥ الف دولار إعارة لنهاية الموسم ويتحمل الوداد راتبه في الـ ٦ شهور القادمين.

وأكد خالد الغندور، أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك رفضت التفريط فى خدمات المغربي محمد أوناجم، وإعارته إلى أحد الفرق المغربية.

كانت أنباء قد ترددت حول رغبة نادي الوداد البيضاوى في استعارة محمد أوناجم، ومحاولة التوصل إلى اتفاق فى الجوانب المالية؛ نظرًا لرغبة مسئولى بركان فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.

وكتب الإعلامى خالد الغندور، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "اللجنة المؤقتة ترفض عرض إعارة أوناجم".

يذكر أن ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، نفى إصابته بفيروس كورونا، كما نشرت معظم المواقع الإخبارية أمس، الجمعة؛ بعد أن نشر تغريدة كتب فيها "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

ونشر بعدها ممدوح عباس تغريدة أخرى، ينفي فيها إصابته بفيروس كورونا، حيث قال "تلقيت سيلا من الرسائل والمكالمات التليفونية يستفسرون عما كتب اليوم في تغريدة فهم منها بالصواب أو الخطأ أن الكورونا قد هاجمتني وأريد أن أصحح أني لست مصابا بالكورونا بل ابني وعائلته وهذا ما أردت توضيحه".

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