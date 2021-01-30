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لقاحان ..هل تنجح لقاحات كورونا الجديدة فى مواجهة السلالات المتحورة؟..فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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داليا أحمد
عرضت قناة العربية تقريرًا، عن لقاحين جديدين لمواجهة كورونا بسعر "منخفض" ومزايا مختلفة وهم لقاح   "جونسون آند جونسون الأمريكى" و نوفافاكس الأميركى.

وتابع التقرير ، أن هذا اللقاح أثبت فعاليته بمنع الإصابات المعتدلة والحادة بنسبة 66% فى العالم وحد من دخول المستفشيات فى مناطق جغرافية مختلفة فى غضون 28 يوم فقط من التطعيم ، مضيفًا بأن اللقاح يتميز بأنه يُعطى مرة واحدة فقط ، ويمكن تخزينه فى درجات حرارة الثلاجات العادية ما يسهل عملية توزيعه.


وفى نفس السياق ، قال بول ستوفيلز، المسؤول العلمى لجونسون آند جونسون، إن الأمر يحتاج إلى رؤية الشخص مرة واحدة فقط للتطعيم ، كما أن استقراره يحتاج إلى حرارة بين 2 إلى 8 درجات مئوية ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ، ويمكن توزيعه بسهولة على جميع أنحاء العالم وعلى جميع أنواع الحالات الصحية ويمكنهم إنتاج كمية كبيرة منه ، مضيفًا أنهم استطاعوا إنتاج مليار لقاح هذا العام ، وهذا يعنى أن هناك مليار حياة يمكن حمايتها .

وأذاع التقرير، أن اللقاح أقل فاعلية ضد نسخة كورونا المتحورة فى جنوب أفريقيا ، مشيرًا إلى أن تركيبة لقاح جونسون آند جونسون تستخدم فيروس إنفلونزا عاديا ، وتحمل خصائص الشيفرة الوراثية لفيروس كورونا ويحفز الجسم على مقاومة الفيروس.

و أضاف التقرير ، أن لقاح نوفافاكس الأميركى دخل المعركة ضد فيروس كورونا ووجُد أن اللقاح له فعالية بنسبة %95.6 ضد الفيروس وبنسبة 85.6% ضد السلالة المتحورة المكتشفة فى بريطانيا ، لافتا أن اللقاح يستخدم بروتينا معدلا من فيروس كورونا يعطى على جرعتين بفاصل 3 أسابيع ولا يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه، ما يعنى إمكانية توزيعه بطرق أسهل وأقل كلفة .

وتتوالى مفاجآت كورونا لاسيما مع السلالات الجديدة، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من 3 كوارث متعلقة بكورونا  ودعت إلى عدم التخلى عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها.
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