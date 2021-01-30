خالد مرتجي ممازحا لميس الحديدي: صديقتي بالعند في عمرو أديب

داعب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الاعلامية لميس الحديدي في بداية مداخلته معها تعليقا على استقبال الجماهير لبعثة النادي الأهلي في مطار الدوحة أمس قائلًا: "صديقتي الإعلامية الاهلاوية لميس الحديدي بالعند في الإعلامي عمرو أديب الزملكاوي. لترد الحديدي قائلة: "كل شوية أشغله فيديوهات استقبال الجماهير للنادي الاهلي وأقوله بص بص النادي الاهلي بيتسقبلوه إزاي؟ وقلتله شايف جماهير الاهلي في كل مكان.





وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "مشهد الاستقبال كان رائعًا وأصابتنا القشعريرة ودمعت عيوننا من حفاوة الاستقبال.. ومع كثرة الهتاف شعرنا بشرف الانتماء للنادي الاهلي مع ارتفاع الهتاف وحسينا إننا داخلين الاستاد مش المطار، وكاتبن محمود الخطيب ربنا يديم عليه نعمة حب الناس".





وواصل: "معظم الي هتفوا باسم الخطيب لم يروه وهو لاعب ومع ذلك حبه في قلوب الناس كبيرا وهذا يدل على وجود الخطيب كأسطورة كروية عظيمة".





وأتم: "نفسنا نعمل حاجة تشرف الناس والجماهير ونسعدهم وهذا هو هدفنا كلنا".





وحول بداية مران الفريق قال: "لايوجد أي غيابات والناس كلها مركزة في المران مع وجود بعض المصابين، والزيادة عن 23 لاعبا يخضعون لتمرين منفصل لكن جميع أعضاء الفريق في أزهى حالتها والناس جاية نفسها تعمل حاجة وهذه هي سادس مرة في مشاركة الاهلي في كاس العالم للاندية، وتشرفت بوجودي في الست مرات".





وعن الغياب لمدة سبع سنوات قال: "للاسف لكن الان هي بداية العودة عشان نفضل أسياد إفريقيا".