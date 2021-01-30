مصادرة 5 تكاتك غير مرخصة بمركز كوم حمادة في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وردع المخالفين وكذا ضرورة الإلتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك واستصدار ترخيص للتسيير لها يجدد سنويا والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة العميد عبدالله المليجى حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وردع المخالفين وكذا ضرورة الالتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك.

أسفرت الحملة عن تحرير 14 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة وضبط 5 تكاتك مخالفة (غير مرخص).

شدّد المحافظ بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومية وشوارع رشيد

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فورية للافراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله إشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

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