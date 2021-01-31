رسميا .. التونسى سيف الدين الجزيري في الزمالك لنهاية الموسم

تعاقد مسؤولو نادي الزمالك مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بنية البيع .
واتفق مسؤولو الزمالك مع الجزيري، ومسئولي نادي المقاولون العرب على التفاصيل وحصلوا على توقيع اللاعب.
يأتي ذلك بعدما سعى مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء، بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الأساسي إلى صفوف جالاطا سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
ولن يشارك اللاعب في دوري ابطال افريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون في الكونفدرالية.