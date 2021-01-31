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فن

رزان مغربي: أتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة

الأحد 31/يناير/2021 - 12:45 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت رزان مغربى  إنها تقوم بتجهيز أغنية جديدة لها في عام ٢٠٢١ مع الملحن عزيز الشافعى. 

وطلبت رزان من عمرو الليثى أن يعزف لها على الأورج أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ، وبالفعل قام الليثى بالعزف وغنت رزان.

وكانت قد قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى أن أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين، وأن أقرب الشخصيات إلى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة.

وقامت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، بتقليد بعض افيهات بدرية طلبة في الأفلام .

وكانت قد طلبت الفنانة والإعلامية رزان مغربى  من الاعلامى عمرو الليثى بتبديل الأدوار، حيث  تقوم هي بدور المذيع وتحاور الإعلامى عمرو الليثى.

و مع ذهول الليثى  من الطلب وافق ، وقاما بتبديل الكراس ، و سألت رزان الليثى مجموعة من الأسئلة.

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