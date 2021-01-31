محاولة جديدة لاختطاف تونس .. الغنوشي الإخواني يطالب بتغيير نظام الحكم التونسي

استغل الإخواني راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية التظاهرات في الشارع التونسي وطالب بتغيير نظام الحكم في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه النهضة رفضا متزايدًا سواء داخل البرلمان أو في الشارع.





ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الغنوشي قوله خلال لقاء افتراضي إن "الرئيس (قيس سعيد) يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري".





وأضاف: "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".





وتابع: "نحن يفترض في نظام برلماني ودور الرئيس رمزي وليس إنشائيا. موضوع الحكم ومجلس الوزراء لا يعود للحزب الحاكم. هذه مسؤولية رئيس الحكومة".





وطالب الغنوشي بتغيير نظام الحكم في تونس ليكون برلمانيا صرفا، وقال:"”ربما الدرس الذي سنصل إليه هو أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا فيه فصل حقيقي بين السلطات. والسلطة التنفيذية كلها في يد واحدة في يد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء“.





واستغل الإخواني راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية التظاهرات في الشارع التونسي وطالب بتغيير نظام الحكم في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه النهضة رفضا متزايدًا سواء داخل البرلمان أو في الشارع.







