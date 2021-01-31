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أخبار العالم

استعادة مكانة أمريكا .. بايدن يلقي خطابًا تنتظره دول العالم الإثنين المقبل

الأحد 31/يناير/2021 - 03:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابًا يوم الاثنين يعرض فيه خطط سياسته الخارجية، وهو أول خطاب من نوعه منذ تنصيبه، وفقًا لتقارير شبكة "إن بي سي" الإخبارية، نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة إن بايدن سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الاثنين.

وذكرت شبكة إن بي سي أنه من المتوقع أن يحدد بايدن سياسة خارجية تهدف إلى "استعادة مكانة أمريكا في العالم" خلال خطاب يلقيه في وزارة الخارجية يوم الاثنين.

كما قال مسؤول كبير في الإدارة إنه من المتوقع أن يوقع بايدن العديد من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بـ "جهوده لإظهار نهج أمريكي جديد على المسرح العالمي"، بما في ذلك تشكيل فريق عمل للم شمل العائلات المهاجرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن المحادثات التي أدت إلى اتفاق الزعيمين على تمديد معاهدة ستارت الجديدة كانت عملية وصريحة. لكن بيسكوف قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي إعادة ضبط للعلاقات الأمريكية الروسية.

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