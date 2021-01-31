في ذكرى رحيلها.. ابنة سهير الباروني تكشف أسرارا عن حياة والدتها

قالت سحر الشريف، ابنة الفنانة الراحلة سهير البارونى، إن والدتها كانت تحب رسم البهجة على وجوه الناس ، وكانت تجتهد لتخرج جملة جديدة فى المسرح حتى لا يشعر الناس بالرتابة .





وأضافت سحر الشريف ،خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز بمناسبة ذكرى وفاة والدتها ، إن الفنانة سهير الباروني كانت تحب استخدام الجمل فى الافلام الخفيفة التى تضحك الجمهور وتخفف عليهم .





وأشارت نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني ، إلى أن فريق العمل فى أي عمل فني في الماضى كان متعاونا لأن نجاحهم من نجاح العمل بالكامل ، منوها إلى أن الفنانين كانوا يتركوا لها القماشة الواسعة لتضع عليها جمل أكثر .





وتابعت نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني ، أن الحب بين الفنانين فى العمل وعدم التقليل من أدوار بعضهم البعض يعمل على نجاح العمل بالكامل ، لافتة إلى أن مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى عاد من جديد تريند بقوة.



