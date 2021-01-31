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توك شو

في ذكرى رحيلها.. ابنة سهير الباروني تكشف أسرارا عن حياة والدتها

الأحد 31/يناير/2021 - 09:23 ص
سهير البارونى
سهير البارونى
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ريهام فيكتور
قالت سحر الشريف، ابنة الفنانة الراحلة سهير البارونى، إن والدتها كانت تحب رسم البهجة على وجوه الناس ، وكانت تجتهد لتخرج جملة جديدة فى المسرح حتى لا يشعر الناس بالرتابة .

وأضافت سحر الشريف ،خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز  بمناسبة ذكرى وفاة والدتها، إن الفنانة سهير الباروني كانت تحب استخدام الجمل فى الافلام الخفيفة التى تضحك الجمهور وتخفف عليهم .

وأشارت نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني ، إلى أن فريق العمل فى أي عمل فني في الماضى كان متعاونا لأن نجاحهم من نجاح العمل بالكامل ، منوها إلى أن الفنانين كانوا يتركوا لها القماشة الواسعة لتضع عليها جمل أكثر .

وتابعت نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني ،أن الحب بين الفنانين فى العمل وعدم التقليل من أدوار بعضهم البعض يعمل على نجاح العمل بالكامل ، لافتة إلى أن مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى عاد من جديد تريند بقوة.

وأكدت نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني ، أن الفنان بأعماله الخالدة التي تعيش كع الناس ،لافتة إلى أن علاقتها مع الفنان فؤاد المهندس كانت خاصة جدًا لانه الأستاذ والمعلم وله حضور طاغى .
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