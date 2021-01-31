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أخبار العالم

معدل خطير وتفش رهيب.. الولايات المتحدة تتجاوز 26 مليون مصابا بكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:46 ص
توفي ما لا يقل عن
توفي ما لا يقل عن 438،239 شخصًا بسبب Covid-19
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محمد علي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كل الولايات الخمسين، بشكل صار تهديدًا كبيرًا للقطاع الصحي هناك.

 

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية، أن هناك ما لا يقل عن 26،012،880  مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

 

وتوفي ما لا يقل عن 438،239 شخصًا بسبب Covid-19 منذ بدء الوباء ، وفقًا للبيانات التي جمعتها  جامعة جونز هوبكنز . 

من أول حالة إصابة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة في يناير 2020 ، استغرق الأمر 311 يومًا حتى 27 نوفمبر 2020 ، للوصول إلى إجمالي 13 مليون حالة وبائية، واستغرق الأمر 64 يومًا فقط للوصول إلى 13 مليون حالة ثانية، في معدلٍ خطير يكشف حجم التفشي والزيادة الرهيبة.


وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها وزعت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص.


وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا".

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