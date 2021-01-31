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فن

ملابس متشابهة.. أصالة وابنتها يتألقان في أحدث ظهور لهما

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 ص
اصالة و ابنتها شام
اصالة و ابنتها شام
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي ابنة أصالة نصري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وظهرت شام الذهبي في الصورة مع والدتها أصالة وهما يرتدان ملابس متشابهة، ما لفت انتباه متابعيها. 

وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على إنستجرام، حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام. 

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق". 
ملابس متشابهة.. أصالة وابنتها يتألقان في أحدث ظهور لهما
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