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أخبار العالم

صانع الرؤساء .. وفاة النائب اللبناني ميشال المر جراء مضاعفات كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:20 ص
ميشال المر
ميشال المر
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، في نبأ عاجل لها، عن وفاة النائب ميشال المر، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا منذ شهر ونصف تقريبا.

وذكر موقع "لبنان 24"، أن المر "89 عاما" دخل المستشفى منذ أسابيع نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه كان يعاني منذ زمن من مرض عضال. 

والمر رئيس السن في المجلس النيابي الحالي، شغل لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، كما انتخب في عام ٢٠٠٤ نائبًا لرئيس مجلس النواب، وتولّى أكثر من منصب وزاري.

وانتخب نائبًا في دورات عدّة، آخرها في العام ٢٠١٨، ولقبه البعض بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

وتعرض في عام 1991 لمحاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة انطلياس.
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