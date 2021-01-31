مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة الـ 29 .. سركان يفقد الذاكرة

تصدرت الحلقة الـ 29 من مسلسل أنت اطرق بابي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات من عرضها على قناة فوكس التركية، حيث يعد مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı من المسلسلات الرومانسية التي يلقى متابعة واهتمام من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.





وشهدت الحلقة فقدان سركان للذاكرة لتقرر ايدا تولي الشركة وادارة الامور لحين تماثل حبيبها الشفاء، وبسبب فقدان سركان الذاكرة يحب سيلين من جديد رغم انفصالهما ، وتحاول ايدا مساعدته ان يتذكر ما كان بينهما.









- مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي :

مسلسل انت اطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.





- قصة مسلسل انت اطرق بابي :

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.



