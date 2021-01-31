تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والهندسية اللازمة لتحويل 17 محطة وقود تعمل بنطاق محافظة الدقهلية لتكون محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعى، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.





وقال محافظ الدقهلية إن ذلك يأتى التزاما بتنفيذ خطة الحكومة بشأن التحويل التدريجى للقود الغازى البديل لوقود البنزين والسولار الخاص بجميع السيارات والمركبات.





وفى هذا السياق كلف محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة بمتابعة التنفيذ للمخطط الذى أعدته المحافظة من خلال إدارة المشروعات بديوان عام المحافظة وكذا الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المحطات المقرر تحويلها وذلك بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة على أرض محافظة الدقهلية.





كما أشار إلى ضرورة التزام الشركات القائمة على التنفيذ بإعادة الشيء إلى أصلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك لبدء العمل لتقديم خدمات التزود بالغاز الطبيعى من المحطات المقرر تحويلها، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى المحدد فى هذا الشأن.





وقد أكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة بنطاق المحافظة سيكون لها المردود الإيجابى على البيئة وجودتها إضافة الى نتائجها الإيجابية على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة لهم.